Поліція відкрила провадження за фактом нападу на жінок в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Правоохоронці розпочали розслідування групового хуліганства на площі Театральній в Ужгороді, де облили фарбою учасників мирної акції з нагоди свята 8 Березня. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Сьогодні, 8 березня, в обід на пл.Театральній в місті Ужгороді проходила мирна акція, присвячена міжнародному дню боротьби за права жінок. Близько 13:25 група невідомих молодих людей зірвала дану акцію, обливши її учасниць червоною фарбою. Присутні на місці події працівники поліції відразу ж затримали хуліганів. У міськвідділ було доставлено шістьох осіб, серед яких чотири жінки.
Наразі в поліцію звернулися із заявою дві потерпілі. За даним фактом розпочато розслідування. У діях осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 4 років.
Як повідомляв УНН, в центрі Ужгорода на площі Театральній невідомі напали на учасниць акції із захисту прав жінок.