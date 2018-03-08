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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52829 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56368 просмотра

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Полиция открыла производство по факту нападения на женщин в Ужгороде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Правоохранители начали расследование группового хулиганства на площади Театральной в Ужгороде, где облили краской участников мирной акции по случаю праздника 8 Марта. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

Сегодня, 8 марта, в обед на пл.Театральная в Ужгороде проходила мирная акция, посвященная международному дню борьбы за права женщин. Около 13:25 группа неизвестных молодых людей сорвала эту акцию, облив ее участников красной краской. Присутствующие на месте происшествия сотрудники полиции сразу же задержали хулиганов. В горотдел были доставлены шесть человек, среди которых четыре женщины.

Сейчас в полицию обратились с заявлением две пострадавшие. По данному факту начато расследование. В действиях лиц усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Как сообщал УНН, в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.

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