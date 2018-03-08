Полиция открыла производство по факту нападения на женщин в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Правоохранители начали расследование группового хулиганства на площади Театральной в Ужгороде, где облили краской участников мирной акции по случаю праздника 8 Марта. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
Сегодня, 8 марта, в обед на пл.Театральная в Ужгороде проходила мирная акция, посвященная международному дню борьбы за права женщин. Около 13:25 группа неизвестных молодых людей сорвала эту акцию, облив ее участников красной краской. Присутствующие на месте происшествия сотрудники полиции сразу же задержали хулиганов. В горотдел были доставлены шесть человек, среди которых четыре женщины.
Сейчас в полицию обратились с заявлением две пострадавшие. По данному факту начато расследование. В действиях лиц усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Как сообщал УНН, в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.