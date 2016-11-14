Поліція відкрила провадження за фактом бійки між О.Ляшком та Ю.Бойком
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки між народними депутатами Олегом Ляшком та Юрієм Бойком під час засідання Погоджувальної ради фракцій та керівників комітетів Верховної Ради. Про це УНН повідомили в прес-службі Національної поліції.
Один з народних депутатів, реагуючи на політичну позицію лідера іншої фракції, наніс йому кілька ударів рукою в обличчя.
За фактом цього інциденту до Національної поліції України надійшла колективна заява народних депутатів.
На підставі цієї заяви слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, А.Парубій дав доручення комітету ВР розібратися щодо бійки між депутатами.