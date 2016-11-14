Полиция открыла производство по факту драки между О.Ляшко и Ю.Бойко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту драки между народными депутатами Олегом Ляшко и Юрием Бойко во время заседания Согласительного совета фракций и руководителей комитетов Верховной Рады. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Один из народных депутатов, реагируя на политическую позицию лидера другой фракции, нанес ему несколько ударов рукой в лицо.
По факту этого инцидента в Национальной полиции Украины поступило коллективное заявление народных депутатов.
На основании этого заявления следователями в Единый реестр досудебных расследований внесены данные и начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, А.Парубий дал поручение комитету ВР разобраться в драке между депутатами .