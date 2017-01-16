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Поліція відкрила провадження стосовно спроби підпалу храму в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Столична поліція розшукує двох зловмисників, які кинули на територію храму пляшки із легкозаймистою речовиною, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

“Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та розшукують осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, близько 04.25 до поліції надійшла інформація від охоронця про те, що на вулиці Щусєва невідомі кинули на територію храму пляшки із легкозаймистою речовиною.

Із записів камер відеонагляду встановлено, що двоє чоловіків із рюкзаками близько 04:10 кинули на територію храму три пляшки із пальним. Внаслідок хуліганських дій храм не постраждав.

Українські Національні Новини

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