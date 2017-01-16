Полиция открыла производство по факту поджога храма в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Столичная полиция разыскивает двух злоумышленников, которые бросили на территорию храма бутылки с легковоспламеняющимся веществом, правоохранители начали уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления миполиции. Начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к совершению преступления.
Напомним, около 04:25 в полицию поступила информация от охранника о том, что на улице Щусева неизвестные бросили на территорию храма бутылки с легковоспламеняющимся веществом.
Из записей камер видеонаблюдения установлено, что двое мужчин с рюкзаками около 4:10 бросили на территорию храма три бутылки с горючим. В результате хулиганских действий храм не пострадал.