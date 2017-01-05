Поліція відкрила провадження щодо стрілянини на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини у Вариші на Рівненщині. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Увечері четвертого січня до Варашського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Курчатова невідомий чоловік стріляє із рушниці в напрямку житлових будинків і собак.
Слідчо-оперативна група, що виїхала за викликом, встановила, що постріли здійснював 28-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок і нині перебуває під адміністративним наглядом.
У зловмисника правоохоронці вилучили саморобну рушницю та 12 патронів. Як він пояснив, зброю та набої знайшов кількома днями випадково на березі річки. А того вечора вирішив випробувати, чи придатні вони для стрільби.
Рушниця та боєприпаси, вилучені поліцейськими, направлені до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення експертизи.
За фактом носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Згідно санкції статті чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі до п’яти років.