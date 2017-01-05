Полиция открыла производство относительно стрельбы в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в Варыше в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Вечером четвертого января в Варашский отдел полиции поступило сообщение, что на улице Курчатова неизвестный мужчина стреляет из ружья в направлении жилых домов и собак.
Следственно-оперативная группа, выехавшая по вызову, установила, что выстрелы осуществлял 28-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение краж и сейчас находится под административным надзором.
У злоумышленника правоохранители изъяли самодельную винтовку и 12 патронов. Как он объяснил, оружие и патроны нашел несколько дней назад случайно на берегу реки. А в тот вечер решил испытать, пригодны ли они для стрельбы.
Ружье и боеприпасы, изъятые полицейскими, направлены в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД для проведения экспертизы.
По факту ношения, хранения и приобретения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Согласно санкции статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.