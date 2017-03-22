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Поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичнимактом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція Великої Британії повідомила про те, що нападом, що сталася біля англійського парламенту кваліфікована як терористичний акт, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Ми розслідуємо це як терористичний напад, поки не отримаємо даних, які доводять протилежне", - заявили в поліції.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці.

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