Поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичнимактом

"Ми розслідуємо це як терористичний напад, поки не отримаємо даних, які доводять протилежне", - заявили в поліції.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці.