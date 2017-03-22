Полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция Великобритании сообщила о том, что атака, произошедшая возле английского парламента квалифицирована как террористический акт, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Мы расследуем это как террористическое нападение, пока не получим данных, которые доказывают обратное", - заявили в полиции.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.