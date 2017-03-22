Полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом

"Мы расследуем это как террористическое нападение, пока не получим данных, которые доказывают обратное", - заявили в полиции.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.