Поліція Варшави застосувала зброю під час сутичок з націоналістами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Польські націоналісти і праві радикали, попри заборону столичної влади, влаштували багатотисячний марш через центр Варшави, традиційно приурочений до Дня незалежності Польщі. В ході ходи не обійшлося і без сутичок з поліцією, при яких були поранені кілька правоохоронців, повідомляє УНН із посиланням на Twitter поліції Варшави.
На кадрах, показаних місцевими правоохоронцями, видно, що демонстранти кидали в поліцейських каміння і петарди, ті відповідали гранатами зі сльозогінним газом і гумовими кулями.
Проведення маршу було заборонено міською владою через діючі у Польщі карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусної інфекції. Зокрема, в громадських місцях можуть збиратися разом не більше п’яти осіб з різних домогосподарств.
Після заборони на проведення маршу його організатори отримали дозвіл на авто- і мотопробіг через центр міста. Але учасники акції залишали машини на другорядних вулицях і далі вирушали пішки.
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Правоохоронці зазначили, що дії поліцейських “повністю виправдані”, а застосовувані засоби “адекватні ситуації, що склалася”. На іншому відео показана сутичка силовиків з громадянами. На вулицях розриваються піротехнічні засоби.
Цього року девіз маршу був такий: “Наша цивілізація, наші правила”. Учасники несли плакат із зображенням лицаря, що розбиває червону і райдужну зірку, що символізують соціалізм і комунізм, а також ЛГБТ-спільнота.
Działania pododdziałów zwartych były w pełni uzsadnione, a wykorzystywane przez nie środki adekwatne do zaistniałej sytuacji. pic.twitter.com/yvkKXizxOH— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020
Z chuliganami się nie negocjuje. Nieważne, gdzie są i jakie głoszą poglądy. Ważne, jak się zachowują. W takich przypadkach zawsze będziemy działać zdecydowanie dla przywrócenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa innych ludzi. pic.twitter.com/rJ1EhC5QPu— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020