Пандемія: мер Варшави заборонив проведення заходів до Дня незалежності Польщі через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Мер Варшави Рафал Тшасковскій заборонив проведення 11 листопада традиційної ходи представників націонал-патріотичних і ультраправих організацій, яка щорічно проводиться в великих польських містах з нагоди Дня незалежності Польщі і збирає десятки тисяч людей. Про своє рішення градоначальник повідомив в п’ятницю в Twitter, пише УНН.
“У зв’язку з негативним висновком санітарно-епідеміологічного управління, я не даю згоду на організацію Маршу незалежності 11 листопада. Висновок санітарної інспекції, який також запросив воєвода, вказує на складну епідемічну ситуацію, особливо у Варшаві і у всьому Мазовецькому регіоні”, — написав Тшасковскій.
“Під час пандемії, коли у нас є негативний висновок санепіду, ми завжди забороняємо масові зібрання, і до сих пір в судах підтримували ці заборони. Також пояснюю, що в разі спонтанного зібрання його може припинити поліція, а не мерія”, — додав мер Варшави.
Марш незалежності зареєстрований у якості циклічного заходу, який проходить щороку. Однак зараз, в умовах епідемії, влада Польщі ухвалила рішення заборонити збиратися в групах більше п’яти осіб для протидії поширенню коронавірусу.
Організатори маршу раніше заявляли, що проведуть його незважаючи на епідемію. Вони обіцяли дотримуватися правил і носити маски.
W związku z negatywną opinią Sanepidu, nie wyrażam zgody na organizację # 11listopada zgłoszonego Marszu Niepodległości. Opinia inspekcji sanitarnej, o którą również wystąpił wojewoda, wskazuje na trudną sytuację epidemiczną #koronawirus , szczególnie w @warszawa i całym Mazowszu. pic.twitter.com/VR1X7AmCjt— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 6, 2020
Wydarzenie jest zgłoszone, więc jako miasto możemy podjąć kroki. W pandemii, gdy mamy negatywną opinię Sanepidu, zawsze zakazujemy zgromadzeń i do tej pory sądy te zakazy podtrzymywały. Wyjaśniam też, że w sytuacji wydarzeń spontanicznych rozwiązać je może Policja, nie urząd.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 6, 2020
Додамо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Польщі 439 536 інфікованих, 6 475 осіб загинули.
Довідка: День незалежності в Польщі було засновано в 1937 році і приурочений до дати закінчення Першої світової війни, після якої в країні почався процес змін і відновлення державності, очолюваний Юзефом Пілсудським, який повернувся з німецького полону. Під впливом різних історичних подій свято зникало з календаря і навіть на якийсь час було забуте поляками, але зараз відзначається дуже широко. Цього року Польща відзначає 102-ту річницю здобуття незалежності.