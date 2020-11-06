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Пандемия: мэр Варшавы запретил проведение мероприятий ко Дню независимости Польши из-за COVID-19

Пандемия: мэр Варшавы запретил проведение мероприятий ко Дню независимости Польши из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16396 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение 11 ноября традиционного шествия представителей национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в крупных польских городах по случаю Дня независимости Польши и собирает десятки тысяч человек. О своем решении градоначальник сообщил в пятницу в Twitter, пишет УНН.

“В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления, я не даю согласие на организацию Марша независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое также запросил воевода, указывает на сложную эпидемическую ситуацию, особенно в Варшаве и во всем Мазовецком регионе”, — написал Тшасковский.

“Во время пандемии, когда у нас есть отрицательное заключение санэпида, мы всегда запрещаем массовые собрания, и до сих пор в судах поддерживали эти запреты. Также поясняю, что в случае спонтанного собрания его может прекратить полиция, а не мэрия”, — добавил мэр Варшавы.

Марш независимости зарегистрирован в качестве цикличного мероприятия, которое проходит каждый год. Однако сейчас, в условиях эпидемии, власти Польши приняли решение запретить собираться в группах более пяти человек для противодействия распространению коронавируса.

Организаторы марша ранее заявляли, что проведут его несмотря на эпидемию. Они обещали придерживаться правил и носить маски.

W związku z negatywną opinią Sanepidu, nie wyrażam zgody na organizację #11listopada zgłoszonego Marszu Niepodległości. Opinia inspekcji sanitarnej, o którą również wystąpił wojewoda, wskazuje na trudną sytuację epidemiczną #koronawirus, szczególnie w @warszawa i całym Mazowszu. pic.twitter.com/VR1X7AmCjt

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 6, 2020

Wydarzenie jest zgłoszone, więc jako miasto możemy podjąć kroki. W pandemii, gdy mamy negatywną opinię Sanepidu, zawsze zakazujemy zgromadzeń i do tej pory sądy te zakazy podtrzymywały. Wyjaśniam też, że w sytuacji wydarzeń spontanicznych rozwiązać je może Policja, nie urząd.

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 6, 2020

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Польше 439 536 инфицированных, 6 475 человек погибли.

Справка: День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый Юзефом Пилсудским, вернувшимся из германского плена. Под влиянием различных исторических событий праздник исчезал из календаря и даже на какое-то время был забыт поляками, но сейчас отмечается очень широко. В этом году Польша отмечает 102-ю годовщину обретения независимости.

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