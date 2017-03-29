Поліцейські в Донецькій області виявили крадіжку 3 т вугілля

62 мішка, понад 3т. вугілля, — таку “здобич” намагався вкрасти місцевий житель, щоб поліпшити своє матеріальне становище. Ця спроба виявилася невдалою.

“До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера залізничної станції “Добропілля” про те, що біля вагонів з вугіллям ходить невідомий. Група швидкого реагування виїхала в вказане місце, де ними відразу ж був затриманий чоловік з лопатою. Неподалік правоохоронці виявили велику

кількість мішків з вугіллям. Затриманому правопорушнику не залишалося нічого крім того, щоб зізнатися, що це його рук справа“,- розповіли у поліції.

Викрадене вугілля вилучено в якості речових доказів, а стосовно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 “Крадіжка” Кримінального кодексу України. Таким чином, чоловік може потрапити за грати на строк до 3 років, додали правоохоронці.

Нагадаємо, 27 березня злочинці на Закарпатті вкрали техніки на більш ніж 500 тис.грн.