Полицейские в Донецкой области обнаружили кражу 3 т угля
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Полицейские в Донецкой области обнаружили кражу 3 т угля. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУ НП Донецкой обл.
62 мешка, более 3т. угля, - такую "добычу" пытался украсть местный житель, чтобы улучшить свое материальное положение. Эта попытка оказалась неудачной.
"В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции" Доброполье "о том, что у вагонов с углем ходит неизвестный. Группа быстрого реагирования выехала в указанное место, где ими сразу же был задержан мужчина с лопатой. Неподалеку правоохранители обнаружили большое количество мешков с углем. Задержанному правонарушителю не оставалось ничего кроме того, чтобы признаться, что это его рук дело ", - рассказали в полиции.
Похищенный уголь изъято в качестве вещественных доказательств, а в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, человек может попасть за решетку на срок до 3 лет, добавили правоохранители.
Напомним, 27 марта преступники на Закарпатье украли техники на более чем 500 тыс .