Полицейские в Донецкой области обнаружили кражу 3 т угля

62 мешка, более 3т. угля, - такую ​​"добычу" пытался украсть местный житель, чтобы улучшить свое материальное положение. Эта попытка оказалась неудачной.

"В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции" Доброполье "о том, что у вагонов с углем ходит неизвестный. Группа быстрого реагирования выехала в указанное место, где ими сразу же был задержан мужчина с лопатой. Неподалеку правоохранители обнаружили большое количество мешков с углем. Задержанному правонарушителю не оставалось ничего кроме того, чтобы признаться, что это его рук дело ", - рассказали в полиции.

Похищенный уголь изъято в качестве вещественных доказательств, а в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, человек может попасть за решетку на срок до 3 лет, добавили правоохранители.

Напомним, 27 марта преступники на Закарпатье украли техники на более чем 500 тыс .