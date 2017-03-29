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08:46 • 35997 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 98948 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115624 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130794 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138608 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 129630 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120872 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Полицейские в Донецкой области обнаружили кражу 3 т угля

Полицейские в Донецкой области обнаружили кражу 3 т угля

Киев • УНН

 • 9788 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Полицейские в Донецкой области обнаружили кражу 3 т угля. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУ НП Донецкой обл.

 

62 мешка, более 3т. угля, - такую ​​"добычу" пытался украсть местный житель, чтобы улучшить свое материальное положение. Эта попытка оказалась неудачной.

"В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции" Доброполье "о том, что у вагонов с углем ходит неизвестный. Группа быстрого реагирования выехала в указанное место, где ими сразу же был задержан мужчина с лопатой. Неподалеку правоохранители обнаружили большое количество мешков с углем. Задержанному правонарушителю не оставалось ничего кроме того, чтобы признаться, что это его рук дело ", - рассказали в полиции.

Похищенный уголь изъято в качестве вещественных доказательств, а в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, человек может попасть за решетку на срок до 3 лет, добавили правоохранители.

Напомним, 27 марта преступники на Закарпатье украли техники на более чем 500 тыс .

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