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Поліція в Австралії вилучила 600 кг кокаїну

Поліція в Австралії вилучила 600 кг кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Поліція у штаті Новий Південний Уельс в Австралії вилучила 600 кг кокаїну у наркодилерів, передає УНН з посиланням на ВВС.

Вартість партії оцінюється у 258 млн доларів.

За даними поліції, наркотики завезли з Південної Америки.

Під час операції заарештовано 15 осіб. Як зазначається, серед них - один з колишніх регбістів австралійської збірної.

Поліцейські вважають, що їм вдалося знешкодити міжнародний наркосиндикат, який поставляв наркотики в Австралію.

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