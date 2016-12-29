Поліція в Австралії вилучила 600 кг кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Поліція у штаті Новий Південний Уельс в Австралії вилучила 600 кг кокаїну у наркодилерів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Вартість партії оцінюється у 258 млн доларів.
За даними поліції, наркотики завезли з Південної Америки.
Під час операції заарештовано 15 осіб. Як зазначається, серед них - один з колишніх регбістів австралійської збірної.
Поліцейські вважають, що їм вдалося знешкодити міжнародний наркосиндикат, який поставляв наркотики в Австралію.