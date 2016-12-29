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Полиция в Австралии изъяла 600 кг кокаина

Полиция в Австралии изъяла 600 кг кокаина

Киев • УНН

 • 6888 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Полиция в штате Новый Южный Уэльс в Австралии изъяла 600 кг кокаина у наркодилеров, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Стоимость партии оценивается в 258 млн долларов.

По данным полиции, наркотики завезли из Южной Америки.

Во время операции арестовано 15 человек. Как отмечается, среди них - один из бывших регбистов австралийской сборной.

Полицейские считают, что им удалось обезвредить международный наркосиндикат, который поставлял наркотики в Австралию.

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