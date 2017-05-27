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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поліція уточнила кількість жертв від сходження пасажирського потягу на Хмельниччині

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, близько 07:00 години, надійшло повідомлення від громадянина України, пасажира потяга № 139 сполученням “Київ — Кам’янець — Подільський” з м.Києва, про те, що на залізничній станції “Нігин”, Південно — Західної Залізниці, с.Нігин, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької обл., зіткнулись вантажний потяг, який стояв на завантажуванні вапняковим каменем для відбілювання цукру та пасажирський потяг № 139, сполученням “Київ — Кам’янець-Подільський”, який рухався з м.Києва до м.Кам’янець-Подільського, Хмельницької обл. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП у Хмельницькій обл.

Поліція уточнила кількість жертв від сходження пасажирського потягу на Хмельниччині

"Рух потягів зупинено. Попередньо встановлено, що в потязі №139, сполученням «Київ – Кам’янець-Подільський», їхала велика кількість дітей на екскурсію до м. Кам’янець- Подільського, кількість потерпілих 6 осіб, з них 3 дітей, в одної особи тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги, в інших забої частин тіла. Жертви відсутні. Проводяться роботи по відчепленню вагонів, які не пошкодженні. Попередньо, надзвичайну подію кваліфікують за ч.2 ст.276 ККУ"- повідомили у прес-службі облполіції.

Раніше УНН повідомляв, що на Хмельниччині зійшов з рейок пасажирський поїзд, госпіталізовано п'ятеро осіб.

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