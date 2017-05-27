Полиция уточнила количество жертв схода пассажирского поезда в Хмельницкой обл.

“Движение поездов остановлено. Предварительно установлено, что в поезде № 139 сообщением” Киев — Каменец-Подольский “, ехала большое количество детей на экскурсию в г.Каменец-Подольского, количество пострадавших 6 человек, из них 3 детей, в одного человека телесные повреждения в виде перелома ноги, в других забое частей тела. Жертвы отсутствуют. Проводятся работы по отцепки вагонов, не повреждении. Предварительно, чрезвычайное происшествие квалифицируется по ч.2 ст.276 УК ”, - сообщили в пресс-службе облполиции .

Ранее УНН сообщал, что в Хмельницкой обл. сошел с рельсов пассажирский поезд, госпитализированы пять человек .