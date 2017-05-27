Полиция уточнила количество жертв схода пассажирского поезда в Хмельницкой обл.
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, около 7:00 часов поступило сообщение от гражданина Украины, пассажира поезда № 139 сообщением “Киев — Каменец — Подольский” с Киева, о том, что на железнодорожной станции “Негин”, Юго — Западной железной дороги, с .Нигин, Каменец-Подольского района, Хмельницкой обл., столкнулись грузовой поезд, который стоял на загрузке известняковым камнем для отбеливания сахара и пассажирский поезд № 139 сообщением “Киев — Каменец-Подольский”, который двигался с Киева до г. Подольска, Хмельницкой обл. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП в Хмельницкой обл.
“Движение поездов остановлено. Предварительно установлено, что в поезде № 139 сообщением” Киев — Каменец-Подольский “, ехала большое количество детей на экскурсию в г.Каменец-Подольского, количество пострадавших 6 человек, из них 3 детей, в одного человека телесные повреждения в виде перелома ноги, в других забое частей тела. Жертвы отсутствуют. Проводятся работы по отцепки вагонов, не повреждении. Предварительно, чрезвычайное происшествие квалифицируется по ч.2 ст.276 УК ”, - сообщили в пресс-службе облполиции .
Ранее УНН сообщал, что в Хмельницкой обл. сошел с рельсов пассажирский поезд, госпитализированы пять человек .