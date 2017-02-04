Поліція у Відні затримала 22 чеченців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Поліція у Відні в Австрії затримала 22 вихідців з Чечні у віці приблизно 25-50 років. Про це повідомила в суботу австрійська поліція, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час затримання було вилучено автомат, пістолет і боєприпаси, додали у поліції. Масове затримання відбулося напередодні ввечері на острові на Дунаї в північній частині столиці Австрії.
Як зазначається, у поліцію звернулися громадяни, які вказали на велику групу чоловікі, які зібралася на острові. У відповідь на питання поліцейських вони відповіли, що "гуляють". Після того як у одного з чеченців було виявлено зброю, поліція викликала співробітників спецпідрозділу поліції WEGA. При появі поліцейських чоловіки спробували заховати пістолет в сніг. Після проведення обшуку все чеченці були затримані.
Усі затримані допитуються управлінням кримінальної поліції. Як повідомляється, щодо чеченців відкрито розслідування за підозрою в порушенні параграфа 246 кримінального законодавства ( "Ворожі щодо держави зв'язки").