Полиция в Вене задержала 22 чеченцев

Во время задержания был изъят автомат, пистолет и боеприпасы, добавили в полиции. Массовое задержание произошло накануне вечером на острове на Дунае в северной части столицы Австрии.

Как отмечается, в полицию обратились граждане, которые указали на большую группу мужчин, которые собрались на острове. В ответ на вопрос полицейских они ответили, что "гуляют". После того как у одного из чеченцев было обнаружено оружие, полиция вызвала сотрудников спецподразделения полиции WEGA. При появлении полицейских мужчины попытались спрятать пистолет в снег. После проведения обыска все чеченцы были задержаны.

Все задержанные допрашиваются управлением криминальной полиции. Как сообщается, в отношении чеченцев открыто расследование по подозрению в нарушении параграфа 246 уголовного законодательства ("Вражеские отношении государства связи").