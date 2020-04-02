Поліція у справі подружжя Грищенків провела обшуки у волонтерки

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поліція провела обшук у волонтерки Марії Бурдун через справу ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, яких підозрюють у замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Про це повідомила Бурдун на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.