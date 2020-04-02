Поліція у справі подружжя Грищенків провела обшуки у волонтерки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поліція провела обшук у волонтерки Марії Бурдун через справу ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, яких підозрюють у замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Про це повідомила Бурдун на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
"У мене обшук. І на дачі теж", - написала Бурдун.
Вона зазначила, що обшук відбувався також у будинку її матері.
Волонтер Євген Акастьолов на своїй сторінці опублікував відео обшуку в Марії Бурдун.
Також речниця Національної поліції Оксана Блищик підтвердила факт обшуків.
"Так, слідчі дії проводилися", - сказала Блищик.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою ветерану АТО Владиславу Грищенку, позивний "Буча", якого підозрюють у замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини.
Також Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветеранці АТО Інні Грищенко, відомої під позивним "Пума", на домашній арешт.
Як раніше повідомлялось в УНН, Владислава Грищенка, позивний "Буча" затримали за підозрою у замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі. Згодом Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, у справі стосовно ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків щодо невдалого замаху на бізнесмена Михайла Чекурака в Івано-Франківській області затримали можливого організатора.