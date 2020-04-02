Полиция по делу супругов Грищенко провела обыски у волонтера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полиция провела обыск у волонтера Марии Бурдун из-за дела ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко, подозреваемых в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Об этом сообщила Бурдун на своей странице в Facebook, передает УНН.
"У меня обыск. На даче тоже", - написала Бурдун.
Она отметила, что обыск происходил также в доме ее матери.
Волонтер Евгений Акастелов на своей странице опубликовал видео обыска у Марии Бурдун.
Также пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик подтвердила факт обысков.
"Да, следственные действия проводились", - сказала Блищик.
Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил содержание под стражей ветерану АТО Владиславу Грищенко, позывной "Буча", которого подозревают в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области.
Также Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко, известной под позывным "Пума", на домашний арест.
Как ранее сообщалось в УНН, Владислава Грищенко, позывной "Буча" задержали по подозрению в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу. Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, по делу в отношении ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко по неудачному покушению на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали возможного организатора.