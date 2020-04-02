Полиция по делу супругов Грищенко провела обыски у волонтера

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полиция провела обыск у волонтера Марии Бурдун из-за дела ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко, подозреваемых в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Об этом сообщила Бурдун на своей странице в Facebook, передает УНН.