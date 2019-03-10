Поліція у Харкові встановлює обставини смерті двох братів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Харкові поліцейські встановлюють обставини смерті двох братів. За попередніми даними, вони померли в результаті вживання невідомої речовини, схожої на наркотичну, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
Як повідомили правоохоронці, 9 березня о 16:53 до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі в будинку на вулиці Героїв Праці були виявлені тіла двох чоловіків, 29 та 28 років.
"В ході огляду житла вилучено невідому речовину, схожу на наркотик. Тіла померлих без ознак насильницької смерті направлені до моргу", - йдеться у повідомленні.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Всі обставини зараз встановлюються.
Нагадаємо, підліток помер, інший у лікарні через отруєння невідомими наркотиками.