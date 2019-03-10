Полиция в Харькове устанавливает обстоятельства смерти двух братьев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства смерти двух братьев. По предварительным данным, они умерли в результате употребления неизвестного вещества, похожего на наркотическое, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщили правоохранители, 9 марта в 16:53 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в доме на улице Героев Труда были обнаружены тела двух мужчин, 29 и 28 лет.
"В ходе осмотра жилища изъято неизвестное вещество, похожее на наркотик. Тела умерших без признаков насильственной смерти направлены в морг", - говорится в сообщении.
Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Напомним, подросток умер, другой в больнице из-за отравления неизвестными наркотиками.