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Поліція Туреччини затримала 243 військових у справі про спробу путчу

Київ • УНН

 • 7524 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У 54 турецьких провінціях затримані 243 співробітника ЗС Туреччини, які є користувачами програми обміну зашифрованими повідомленнями "ByLock", якою, як раніше заявляли турецькі правоохоронці, користувалися причетні до спроби перевороту в країні у липні, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Операцію із затримання провело управління поліції Стамбула.

Вказано, що у підозрюваних вилучено літературу FETÖ і засоби зв'язку.

Влада Туреччини вважає послідовників релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США, “терористичною мережею Гюлена” чи “FETÖ”.

Як повідомляв УНН, у ніч на 16 липня 2016 року група всередині ЗС Туреччини спробувала вчинити військовий переворот.

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