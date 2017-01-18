Поліція Туреччини затримала 243 військових у справі про спробу путчу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У 54 турецьких провінціях затримані 243 співробітника ЗС Туреччини, які є користувачами програми обміну зашифрованими повідомленнями "ByLock", якою, як раніше заявляли турецькі правоохоронці, користувалися причетні до спроби перевороту в країні у липні, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Операцію із затримання провело управління поліції Стамбула.
Вказано, що у підозрюваних вилучено літературу FETÖ і засоби зв'язку.
Влада Туреччини вважає послідовників релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США, “терористичною мережею Гюлена” чи “FETÖ”.
Як повідомляв УНН, у ніч на 16 липня 2016 року група всередині ЗС Туреччини спробувала вчинити військовий переворот.