Полиция Турции задержала 243 военных по делу о попытке путча
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В 54 турецких провинциях задержаны 243 сотрудника ВС Турции, которые являются пользователями программы обмена зашифрованными сообщениями "ByLock", которой, как ранее заявляли турецкие правоохранители, пользовались причастные к попытке переворота в стране в июле, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Операцию по задержанию провело управление полиции Стамбула.
Указано, что у подозреваемых изъяли литературу FETÖ и средства связи.
Власти Турции считают последователей религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, "террористической сетью Гюлена" или "FETÖ".
Как сообщал УНН, в ночь на 16 июля 2016 года группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот.