Полиция Турции задержала 243 военных по делу о попытке путча

Операцию по задержанию провело управление полиции Стамбула.

Указано, что у подозреваемых изъяли литературу FETÖ и средства связи.

Власти Турции считают последователей религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, "террористической сетью Гюлена" или "FETÖ".

Как сообщал УНН, в ночь на 16 июля 2016 года группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот.