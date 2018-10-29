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Поліція Тернополя "закрила очі" на азартні клуби у місті - депутат

Поліція Тернополя "закрила очі" на азартні клуби у місті - депутат

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція Тернополя називає законною діяльність ігрових автоматів у житлових будинках міста. Про це у коментарі УНН заявив депутат Тернопільської міськради Сергій Лупак.

Про сумнівні заклади він знає з власного досвіду. Один із них функціонує у його житловому будинку під вивіскою “Національних лотерей”.

Відвідувачі таких начебто лотерей часто залишають після себе сліди вживання алкогольних та наркотичних речовин, але поліція переконує, що все під контролем, розповів Лупак.

"Отримав офіційну відповідь на депутатський запит від Гаврилюка (начальник Тернопільського відділу поліції ГУ НП у Тернопільській області - ред.), що там все нормально, що скарг не поступає, що вони все контролюють. Смішно, якщо чесно. Таке враження, що просто закривають очі", - сказав він.

Влада міста готова боротися із розквітом азарту, додав Лупак.

Проте, спільно із поліцією досягти результатів можна було б значно швидше, підкреслив він.

"Наша фракція на наступному засіданні міськради буде порушувати це питання. Будемо робити все, що у наших силах. Бо це не нормально. Там такі речі відбуваються, як цього можна не помічати? Влада міста зробить все, що в її силах, але спільно із правоохоронцями боротися із цим злом було б набагато легше", - зазначив він.

Нагадаємо, не лише у Тернополі критична ситуація з відсутністю нагляду за нелегальним ігровим ринком.

Спільний рейд журналістів показав, що подібні клуби безперешкодно функціонують у Києві на тлі багаторічних, але безрезультатних кримінальних проваджень поліції.

Наприклад, у Борисполі нелегальний клуб виявлений на відстані 7 хвилин їзди від головного управління поліції, але правоохоронці стверджують, що за цим фактом третій рік "встановлюють осіб". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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