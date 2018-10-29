Полиция Тернополя "закрыла глаза" на азартные клубы в городе - депутат

О сомнительных заведениях он знает из собственного опыта. Один из них работает в его жилом доме под вывеской "Национальных лотерей".

Посетители таких вроде лотерей часто оставляют после себя следы употребления алкогольных и наркотических веществ, но полиция утверждает, что все под контролем, рассказал Лупак.

"Получил официальный ответ на депутатский запрос от Гаврилюка (начальник Тернопольского отдела полиции ГУ НП в Тернопольской области - ред.), что там все нормально, что жалоб не поступает, что они все контролируют. Смешно, если честно. Такое впечатление, что просто закрывают глаза", - сказал он.

Власти города готовы бороться с расцветом азарта, добавил Лупак.

Однако, совместно с полицией достичь результатов можно было бы значительно быстрее, подчеркнул он.

"Наша фракция на следующем заседании горсовета будет поднимать этот вопрос. Будем делать все, что в наших силах. Потому что это не нормально. Там такие вещи происходят, как этого можно не замечать? Власть города сделает все, что в ее силах, но совместно с правоохранителями бороться с этим злом было бы гораздо легче", - отметил он.

Напомним, не только в Тернополе критическая ситуация с отсутствием надзора за нелегальным игровым рынком.

Совместный рейд журналистов показал, что подобные клубы беспрепятственно функционируют в Киеве на фоне многолетних, но безрезультатных уголовных производств полиции.

Например, в Борисполе нелегальный клуб обнаружен на расстоянии 7 минут езды от главного управления полиции, но правоохранители утверждают, что по данному факту третий год "устанавливают лица".