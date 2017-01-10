Поліція ще не встановила осіб, причетних до злочину біля комплексу “Цадика Нахмана” в Умані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція продовжує розслідування злочину біля могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані, що на Черкащині. Поки що правопорушників не встановлено. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП у Черкаській області.
“Осіб, які скоїли дане правопорушення, поки не встановлені. Проводяться заходи з метою їхнього встановлення”, — сказали у прес-службі.
За інформацією поліції, на сьогодні здійснюються інтенсивні слідчі заходи.
“У нашого оперативного блоку є певні напрацювання, версії. Але ми не можемо поки що про них говорити”, — уточнили у прес-службі.
Нагадаємо, 21 грудня невідомі залишили голову свині біля могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані.
Окрім того, невідомі облили вхід до комплексу фарбою червоного кольору. Поліція відкрила за фактом хуліганських дій кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна поліція України найближчим часом розслідує злочин у могильному комплексі “Цадика Нахмана” в Умані.
Генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль інцидент у синагозі в Умані.