Полиция еще не установила лиц, причастных к преступлению у комплекса "цадика Нахмана" в Умани
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Полиция продолжает расследование преступления у могильного комплекса "цадика Нахмана" в Умани, Черкасской области. Пока правонарушителей не установлено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области.
"Лица, которые совершили данное правонарушение, пока не установлены. Проводятся мероприятия по их установлению ", - сказали в пресс-службе.
По информации полиции, на сегодня осуществляются интенсивные следственные мероприятия.
"У нашего оперативного блока есть определенные наработки, версии. Но мы не можем пока о них говорить ", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 21 декабря неизвестные оставили голову свиньи у могильного комплекса "цадика Нахмана" в Умани.
Кроме того, неизвестные облили вход в комплекс краской красного цвета. Полиция возбудила по факту хулиганских действий уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция Украина в ближайшее время расследует преступление в могильном комплексе "цадика Нахмана" в Умани.
Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль инцидент в синагоге в Умани.