Поліція розслідує зникнення начальника відділу виконавчої служби в ОРДЛО

"36-річний держслужбовець з Волновахи (працює у Волноваському районному відділі державної виконавчої служби ГТУЮ в Донецькій області, на посаді начальника) поїхав до хворих родичів у м. Макіївка, де потрапив в полон, а особистий автомобіль Honda був захоплений", - повідомили правоохоронці.

Наразі слідчими Великоновосілківського відділення поліції відкрито відразу два кримінальних провадження за ч.1 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та ч. 3 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу, вартість якого у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян "Кримінального кодексу України".

Зараз правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії, в ході яких встановлюється місцезнаходження потерпілого та вже оголошено у розшук автомобіль Honda.



Як повідомляв УНН, у Донецькій області на тимчасово непідконтрольній території зник начальник Волноваського райвідділу Державної виконавчої служби Донецької області.