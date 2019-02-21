Полиция расследует исчезновение начальника отдела исполнительной службы в ОРДЛО

"36-летний госслужащий из Волновахи (работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы ГТУЮ в Донецкой области, в должности начальника) поехал к больным родственникам в г. Макеевка, где попал в плен, а личный автомобиль Honda был захвачен" - сообщили правоохранители.

Сейчас следователями Великоновоселковского отделения полиции открыто сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан "Уголовного кодекса Украины".

Сейчас правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых устанавливается местонахождение потерпевшего и уже объявлен в розыск автомобиль Honda.



Как сообщал УНН, в Донецкой области на временно неподконтрольной территории исчез начальник Волновахского райотдела Государственной исполнительной службы Донецкой области.