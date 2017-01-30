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Поліція розслідує захоплення паїв селян на Кіровоградщині

Поліція розслідує захоплення паїв селян на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. ГУНП в Кіровоградській області займається розслідуванням провадження щодо захоплення землі у Благовіщенському районі на Кіровоградщині. Про це під час наради в облдержадміністрації повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.

За його словами, наразі є інформація щодо підробки ста договорів на землю. Земля, про яку йдеться, - це паї селян.

"Я говорив з начальником головного управління Національної поліції і просив взяти ситуацію під особистий контроль, районне і обласне управління займаються розслідуванням цієї справи, частина документів вилучені у реєстратора, прошу долучитись до роботи спеціалістів головного управління юстиції. Необхідно з'ясувати, хто стоїть за цими діями та інформувати постраждалих та громаду, аби люди розуміли, що ситуація в області контрольована", - сказав чиновник.

Українські Національні Новини

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