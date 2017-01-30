Поліція розслідує захоплення паїв селян на Кіровоградщині

За його словами, наразі є інформація щодо підробки ста договорів на землю. Земля, про яку йдеться, - це паї селян.

"Я говорив з начальником головного управління Національної поліції і просив взяти ситуацію під особистий контроль, районне і обласне управління займаються розслідуванням цієї справи, частина документів вилучені у реєстратора, прошу долучитись до роботи спеціалістів головного управління юстиції. Необхідно з'ясувати, хто стоїть за цими діями та інформувати постраждалих та громаду, аби люди розуміли, що ситуація в області контрольована", - сказав чиновник.