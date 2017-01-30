Полиция расследует захват паев сельских жителей в Кировоградской области

По его словам, сейчас есть информация относительно подделки ста договоров на землю. Земля, о которой идет речь, - это паи сельских жителей.

"Я говорил с начальником главного управления Национальной полиции и просил взять под личный контроль, районное и областное управления занимаются расследованием этого дела, часть документов изъятые у регистратора, прошу присоединиться к работе специалистов главного управления юстиции. Необходимо выяснить, кто стоит за этими действиями и информировать пострадавших и общество, чтобы люди понимали, что ситуация в области контролируемая", - сказал чиновник.