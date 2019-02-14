Поліція розслідує загибель гірників на шахті у Кривому Розі

В ході з’ясування обставин смерті робітників шахти кримінальне провадження було перекваліфіковано з ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок) на ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Повідомлення про загибель двох працівників 1981 та 1984 років народження надійшло до Покровського відділення поліції м. Кривий Ріг 13 лютого близько 15:00.

При огляді тіл загиблих будь-яких тілесних ушкоджень виявлено не було. Тіла загиблих були направлені на експертизу для визначення причин смерті. Розслідування триває.

Як повідомляв УНН, на шахті "Ювілейна" ПАТ "Суха Балка" у Кривому Розі загинули двоє гірників.