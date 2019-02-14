Полиция расследует гибель горняков на шахте в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По факту гибели двух горняков на шахте в г. Кривой Рог открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной полиции.
В ходе выяснения обстоятельств смерти рабочих шахты уголовное производство было переквалифицировано с ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай) на ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
Сообщение о гибели двух работников 1981 и 1984 рождения поступило в Покровское отделение полиции г. Кривой Рог 13 февраля около 15:00.
При осмотре тел погибших каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Тела погибших были направлены на экспертизу для определения причин смерти. Расследование продолжается.
Как сообщал УНН, на шахте "Юбилейная" ОАО "Сухая Балка" в Кривом Роге погибли двое горняков.