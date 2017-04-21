Поліція розслідує виявлення вибухівки під авто мера Ізмаїла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поліція кваліфікувала факт виявлення вибухівки під днищем автомобіля міського голови Ізмаїла за ч.2 ст.15 (замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Напередодні під днищем автомобіля, на якому пересувався мер Ізмаїла, поліцейські-вибухотехніки виявили саморобний радіокерований вибуховий пристрій.
Його виявили на одній з СТО під час техогляду автомобіля, про що повідомили поліцію об 11:40 20 квітня. Знахідка була прикріплена до днища автомобіля.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Фахівці встановили, що невідомий пристрій не є частиною зазначеного автомобіля. На місце були викликані фахівці вибухотехнічного управління поліції Одеської області.
При огляді вибухотехніки встановили, що підозрілий предмет прикріплений до зовнішньої частини днища автомобіля за допомогою магніту. Знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу. Фахівці прийняли рішення про його знешкодження (руйнування) за допомогою гідродинамічного руйнівника на місці виявлення.
Під час руйнування стався вибух виявленого пристрою. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.