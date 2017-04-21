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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29602 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149012 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113574 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114713 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111447 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Полиция расследует обнаружение взрывчатки под авто мэра Измаила

Полиция расследует обнаружение взрывчатки под авто мэра Измаила

Киев  •  УНН

 • 9651 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полиция квалифицировала факт обнаружения взрывчатки под днищем автомобиля городского головы Измаила по ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления) и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Накануне под днищем автомобиля, на котором передвигался мэр Измаила, полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемое взрывное устройство.

Его обнаружили на одной из СТО при техосмотре автомобиля, о чем уведомили полицию в 11:40 20 апреля. Находка была прикреплена к днищу автомобиля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалисты установили, что неизвестное устройство не является частью указанного автомобиля. На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области.

При осмотре взрывотехники установили, что подозрительный предмет прикреплен к наружной части днища автомобиля с помощью магнита. Находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус. Специалисты приняли решение о его обезвреживании (разрушении) на месте обнаружения – с помощью гидродинамического разрушителя.

Во время уничтожения выявленного устройства произошел его взрыв. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления) и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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