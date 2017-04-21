Полиция расследует обнаружение взрывчатки под авто мэра Измаила

Накануне под днищем автомобиля, на котором передвигался мэр Измаила, полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемое взрывное устройство.

Его обнаружили на одной из СТО при техосмотре автомобиля, о чем уведомили полицию в 11:40 20 апреля. Находка была прикреплена к днищу автомобиля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалисты установили, что неизвестное устройство не является частью указанного автомобиля. На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области.

При осмотре взрывотехники установили, что подозрительный предмет прикреплен к наружной части днища автомобиля с помощью магнита. Находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус. Специалисты приняли решение о его обезвреживании (разрушении) на месте обнаружения – с помощью гидродинамического разрушителя.

Во время уничтожения выявленного устройства произошел его взрыв. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления) и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.