Поліція розслідує вбивство собаки на Сумщині

"Так, нам відома ця інформація. Кримінальне провадження відкрите по частині 1 статті "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України. Чи це лісник був, чи не лісник - невідомо. Машина схожа на машину лісника. Стріляли з машини", - сказав Володимир Кузьменко, коментуючи інформацію про те, що на Сумщині нібито лісник застрелив собаку.

Він зазначив, що зараз у поліції працюють у цьому напрямку, промоніторили інформацію.

Нагадаємо, у Бердянську судитимуть чоловіка, що викинув собаку з мосту.