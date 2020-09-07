Поліція розслідує вбивство собаки на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Сумщині поліція розслідує вбивство собаки. Її застрелили з машини, схожу на машину лісника. Про це у коментарі УНН сказав спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Сумській області Володимир Кузьменко.
"Так, нам відома ця інформація. Кримінальне провадження відкрите по частині 1 статті "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України. Чи це лісник був, чи не лісник - невідомо. Машина схожа на машину лісника. Стріляли з машини", - сказав Володимир Кузьменко, коментуючи інформацію про те, що на Сумщині нібито лісник застрелив собаку.
Він зазначив, що зараз у поліції працюють у цьому напрямку, промоніторили інформацію.
Нагадаємо, у Бердянську судитимуть чоловіка, що викинув собаку з мосту.