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Поліція розслідує вбивство собаки на Сумщині

Київ • УНН

 • 33902 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Сумщині поліція розслідує вбивство собаки. Її застрелили з машини, схожу на машину лісника. Про це у коментарі УНН сказав спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Сумській області Володимир Кузьменко.

Поліція розслідує вбивство собаки на Сумщині

"Так, нам відома ця інформація. Кримінальне провадження відкрите по частині 1 статті "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України. Чи це лісник був, чи не лісник - невідомо. Машина схожа на машину лісника. Стріляли з машини", - сказав Володимир Кузьменко, коментуючи інформацію про те, що на Сумщині нібито лісник застрелив собаку.

Він зазначив, що зараз у поліції працюють у цьому напрямку, промоніторили інформацію.

Нагадаємо, у Бердянську судитимуть чоловіка, що викинув собаку з мосту.

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