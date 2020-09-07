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Полиция расследует убийство собаки в Сумской области

Киев • УНН

 • 33902 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Сумской области полиция расследует убийство собаки. Ее застрелили из машины, похожую на машину лесника. Об этом в комментарии УНН сказал специалист отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Владимир Кузьменко.

Полиция расследует убийство собаки в Сумской области

"Да, нам известна эта информация. Уголовное производство открыто по части 1 статьи "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины. Или это лесник был, не лесник - неизвестно. Машина похожа на машину лесника. Стреляли из машины", - сказал Владимир Кузьменко, комментируя информацию о том, что в Сумской области якобы лесник застрелил собаку.

Он отметил, что сейчас в полиции работают в этом направлении, промониторили информацию.

Напомним, в Бердянске будут судить мужчину, выбросившего собаку с моста.

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