Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Сумской области полиция расследует убийство собаки. Ее застрелили из машины, похожую на машину лесника. Об этом в комментарии УНН сказал специалист отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Владимир Кузьменко.
"Да, нам известна эта информация. Уголовное производство открыто по части 1 статьи "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины. Или это лесник был, не лесник - неизвестно. Машина похожа на машину лесника. Стреляли из машины", - сказал Владимир Кузьменко, комментируя информацию о том, что в Сумской области якобы лесник застрелил собаку.
Он отметил, что сейчас в полиции работают в этом направлении, промониторили информацию.
Напомним, в Бердянске будут судить мужчину, выбросившего собаку с моста.