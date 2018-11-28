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Поліція розслідує справу загибелі Чорновола за статтею “порушення правил безпеки руху”

Поліція розслідує справу загибелі Чорновола за статтею “порушення правил безпеки руху”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національна поліція України здійснює досудове розслідування кримінального провадження стосовно загибелі лідера “Народного руху України” В’ячеслава Чорновола за статтею “порушення правил безпеки руху”. У провадженні призначено низку експертиз. Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції у відповіді на інформаційний запит УНН.

“Головним слідчим управлінням Національної поліції України за фактом загибелі Чорновола В. М. проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2014 року з правовою кваліфікацією: ч.3 ст.215 ККУ (у редакції 1960 року)”, — розповіли у поліції.

У цьому провадженні, як зазначили у НПУ, слідча група здійснила низку слідчих дій, зокрема, були допитані свідки та експерти, а також призначені необхідні судові експертизи, за результатами яких досудовим розслідуванням буде прийняте процесуальне рішення.

Нагадаємо, В.Чорновіл загинув у автомобільній катастрофі 25 березня 1999 року. Автомобіль, у якому лідер Руху повертався з Кіровограда, на великій швидкості врізався у вантажівку з причепом, що розверталася.

У цій автокатастрофі загинув також водій В.Чорновола Євген Павлов. Прес-секретар лідера НРУ Дмитро Понамарчук був госпіталізований з важкими травмами. Чоловік, який перебував за кермом вантажівки, у ДТП серйозних травм не отримав. Однак через деякий час і він помер, за офіційною версією, внаслідок інфаркту. Однак низка ЗМІ поширили інформацію, що причиною його смерті могло стати навмисне отруєння.

21 січня 2014 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області закрив кримінальну справу у зв’язку із закінченням терміну давності за обвинувачення водія КАМАЗУ Володимира Куделі у вчиненні злочину за ч.3 ст.215 КК України в результаті якого загинув голова НРУ В’ячеслав Чорновіл. Пізніше рішення суду потерпілі оскаржили в Апеляційному суді Київської області.

У квітні цього ж року Апеляційний суд Київської області відправив справу щодо загибелі лідера НРУ В’ячеслава Чорновола на додаткове розслідування.

Тодішній Генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що прокуратура поновила розслідування справи щодо загибелі Чорновола.

У березні 2015 року Тарас Чорновіл повідомляв, що Генеральна прокуратура планувала створення слідчо-оперативної групи для розслідування загибелі В’ячеслава Чорновола за ознаками злочину, передбаченого статтею 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

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