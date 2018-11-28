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Полиция расследует дело о гибели Чорновола по статье "нарушение правил безопасности движения"

Полиция расследует дело о гибели Чорновола по статье "нарушение правил безопасности движения"

Киев  •  УНН

 • 21316 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальная полиция Украина осуществляет досудебное расследование уголовного производства в отношении гибели лидера "Народного Руха Украины" Вячеслава Чорновола по статье "нарушение правил безопасности движения". В производстве назначен ряд экспертиз. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции в ответе на информационный запрос УНН.

"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по факту гибели Чорновола В.М. проводится досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 21 мая 2014 года с правовой квалификацией: ч.3 ст.215 УК (в редакции 1960 года)", - рассказали в полиции.

В этом производстве, как отметили в НПУ, следственная группа провела ряд следственных действий, в частности, были допрошены свидетели и эксперты, а также назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых досудебным расследованием будет принято процессуальное решение.

Напомним, Чорновил погиб в автомобильной катастрофе 25 марта 1999 года. Автомобиль, в котором лидер Руха возвращался из Кировограда, на большой скорости врезался в разворачивающийся грузовик с прицепом.

В этой автокатастрофе погиб также водитель Чорновола Евгений Павлов. Пресс-секретарь лидера НРУ Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, в ДТП серьезных травм не получил. Однако через некоторое время и он умер, по официальной версии, из-за инфаркта. Однако ряд СМИ распространили информацию, что причиной его смерти могло стать умышленное отравление.

21 января 2014 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл уголовное дело в связи с истечением срока давности по обвинению водителя КамАЗа Владимира Кудели в совершении преступления по ч.3 ст.215 УК Украины в результате которого погиб председатель НРУ Вячеслав Чорновол. Позже решение суда потерпевшие обжаловали в Апелляционном суде Киевской области.

В апреле этого же года Апелляционный суд Киевской области отправил дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновола на дополнительное расследование.

Тогдашний Генеральный прокурор Виталий Ярема заявил, что прокуратура возобновила расследование дела о гибели Чорновола.

В марте 2015 года Тарас Чорновил сообщал, что Генеральная прокуратура планировала создание следственно-оперативной группы для расследования гибели Вячеслава Чорновола по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

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