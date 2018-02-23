Поліція розслідує причетність працівників "Борисполя" до крадіжок речей пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національна поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом можливих крадіжок працівниками летовища особистих речей пасажирів аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
У поліції зазначили, що кримінальне провадження відкрили через численні інтернет-дописи зі скаргами громадян на працівників міжнародного аеропорту.
“У соціальних мережах та деяких ЗМІ з’явилося відео та фото з повідомленням, що начебто працівники камери прийому та здачі вторинного багажу міжнародного аеропорту „Бориспіль“ порпаються у валізах пасажирів,” — йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрили за статтею ККУ 185, ч.1 (крадіжка). Наразі проводяться слідчі дії і встановлюється, чи справді причетні працівники аеропорту до крадіжок.
Як повідомляв УНН, іноземці на Буковині планували "обнулити" рахунки банківських клієнтів.