Полиция расследует причастность работников "Борисполя" к кражам вещей пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальная полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту возможных краж работниками аэропорта личных вещей пассажиров аэропорта "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
В полиции отметили, что уголовное производство открыли из-за многочисленных сообщений в интернете с жалобами граждан на работников международного аэропорта.
"В социальных сетях и некоторых СМИ появилось видео и фото с сообщением, что вроде как работники камеры приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта "Борисполь" роются в чемоданах пассажиров", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыли по статье УК 185, ч.1 (кража). Проводятся следственные действия и устанавливается, действительно ли причастны работники аэропорта к кражам.
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