Поліція розслідує побиття працівника "дочки" НАК "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Проти трьох нападників на головного метролога дочірнього підприємства "Укравтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" відкрито кримінальне провадження. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“Поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею № 296, ч. 4 “Хуліганство вчинене групою осіб”, - розповів Жукович.
Він зазначив, що зараз проводиться досудове розслідування, встановлюються особи причетні до побиття та їхнє місце перебування.
За його словами, інцидент стався зранку, близько 7-8 години, біля будинку потерпілого. Троє невідомих побили його і втекли.
Раніше УНН повідомляв, на працівника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали невідомі.
Нагадаємо, працівнику "Київгазу" прострелили ногу.