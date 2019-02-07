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Поліція розслідує побиття працівника "дочки" НАК "Нафтогаз"

Поліція розслідує побиття працівника "дочки" НАК "Нафтогаз"

Київ • УНН

 • 10781 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Проти трьох нападників на головного метролога дочірнього підприємства "Укравтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" відкрито кримінальне провадження. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.

“Поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею № 296, ч. 4 “Хуліганство вчинене групою осіб”, - розповів Жукович.

Він зазначив, що зараз проводиться досудове розслідування, встановлюються особи причетні до побиття та їхнє місце перебування.

За його словами, інцидент стався зранку, близько 7-8 години, біля будинку потерпілого. Троє невідомих побили його і втекли.

Раніше УНН повідомляв, на працівника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали невідомі. 

Нагадаємо, працівнику "Київгазу" прострелили ногу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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