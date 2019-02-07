Поліція розслідує побиття працівника "дочки" НАК "Нафтогаз"

“Поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею № 296, ч. 4 “Хуліганство вчинене групою осіб”, - розповів Жукович.



Він зазначив, що зараз проводиться досудове розслідування, встановлюються особи причетні до побиття та їхнє місце перебування.



За його словами, інцидент стався зранку, близько 7-8 години, біля будинку потерпілого. Троє невідомих побили його і втекли.



Раніше УНН повідомляв, на працівника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали невідомі.



Нагадаємо, працівнику "Київгазу" прострелили ногу.



