Полиция расследует избиение работника "дочки" НАК "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Против трех нападающих на главного метролога дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины" открыто уголовное производство. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"Полицией открыто уголовное производство по статье № 296, ч. 4 "Хулиганство совершенное группой лиц", - рассказал Жукович.
Он отметил, что сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к избиению и их местонахождение.
По его словам, инцидент произошел утром, около 7-8 часов, у дома потерпевшего. Трое неизвестных избили его и скрылись.
Ранее УНН сообщал, на работника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали неизвестные.
Напомним, работнику "Киевгаз" прострелили ногу.