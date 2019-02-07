Полиция расследует избиение работника "дочки" НАК "Нафтогаз"

"Полицией открыто уголовное производство по статье № 296, ч. 4 "Хулиганство совершенное группой лиц", - рассказал Жукович.



Он отметил, что сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к избиению и их местонахождение.



По его словам, инцидент произошел утром, около 7-8 часов, у дома потерпевшего. Трое неизвестных избили его и скрылись.



Ранее УНН сообщал, на работника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали неизвестные.



Напомним, работнику "Киевгаз" прострелили ногу.



