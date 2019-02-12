Поліція розслідує підпал машини депутата-"свободівця"

За даними правоохоронців, машині Toyota Land Cruiser, що була зареєстрована на матір депутата, розбили скло та закинули в середину займисту речовину, внаслідок чого машина загорілась.

У зв'язку з інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Раніше УНН повідомляв, що в ніч на 12 лютого згоріла машина депутата-"свободівця", зареєстрована на його матір.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський запропонував ввести військовий податок з прибутків у розмірі 10%.