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Поліція розслідує підпал машини депутата-"свободівця"

Поліція розслідує підпал машини депутата-"свободівця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Київська поліція розшукує причетних до підпалу автомобіля, на якому їздив депутат Київради від партії ВО "Свобода" Володимир Назаренко. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

За даними правоохоронців, машині Toyota Land Cruiser, що була зареєстрована на матір депутата, розбили скло та закинули в середину займисту речовину, внаслідок чого машина загорілась.

У зв'язку з інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Раніше УНН повідомляв, що в ніч на 12 лютого згоріла машина депутата-"свободівця", зареєстрована на його матір. 

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський запропонував ввести військовий податок з прибутків у розмірі 10%. 

Українські Національні Новини

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