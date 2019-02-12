Полиция расследует поджог машины депутата-"свободовца"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Киевская полиция разыскивает причастных к поджогу автомобиля, на котором ездил депутат Киевсовета от партии ВО "Свобода" Владимир Назаренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По данным правоохранителей, машине Toyota Land Cruiser, которая была зарегистрирована на мать депутата, разбили стекло и забросили внутрь воспламеняющееся вещество, в результате чего машина загорелась.
В связи с инцидентом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Ранее УНН сообщал, что в ночь на 12 февраля сгорела машина депутата-"свободовца", зарегистрированная на его мать.
Напомним, кандидат в президенты от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский предложил ввести военный налог с доходов в размере 10%.