Полиция расследует поджог машины депутата-"свободовца"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68990 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92372 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132941 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131988 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130769 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125529 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162366 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117868 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Полиция расследует поджог машины депутата-"свободовца"

Полиция расследует поджог машины депутата-"свободовца"

Киев  •  УНН

 • 9603 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Киевская полиция разыскивает причастных к поджогу автомобиля, на котором ездил депутат Киевсовета от партии ВО "Свобода" Владимир Назаренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, машине Toyota Land Cruiser, которая была зарегистрирована на мать депутата, разбили стекло и забросили внутрь воспламеняющееся вещество, в результате чего машина загорелась.

В связи с инцидентом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 12 февраля сгорела машина депутата-"свободовца", зарегистрированная на его мать.

Напомним, кандидат в президенты от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский предложил ввести военный налог с доходов в размере 10%.

Украинские Национальные Новости

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