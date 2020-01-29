Поліція розслідує ігнорування членами НКРЕКП розгляду питання про імпорт електроенергії з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Національна поліція України проводить розслідування в межах кримінального провадження щодо службової недбалості членів НКРЕКП, а саме ігнорування розгляду питання про імпорт електроенергії з Російської Федерації. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Йдеться про кримінальне провадження, відкрите за ст. 367 КК України (службова недбалість).
У межах провадження розслідується подія засідання комісії, яке відбулося 24 січня. Під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк не виніс на розгляд питання про зупинку імпорту електроенергії з РФ. При цьому, як зазначається в заяві, на підставі якої було відкрито кримінальне провадження, Тарасюк та інші посадовці комісії проігнорували лист міністра енергетики та захисту довкілля Оржеля, в якому йшлося про імпорт електроенергії з РФ.
Відомо, що кримінльне провадження відкрито за зверненням ГО "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо Право!".